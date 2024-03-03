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BBC

مستشار نتنياهو: عمليات الإنزال الجوي الأمريكية على غزة تم تنسيقها بالكامل مع إسرائيل

10:24 م الأحد 03 مارس 2024

مارك ريجيف

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مصراوي

نقلت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية عن مستشار رئيس حكومة الاحتلال، مارك ريجيف، اليوم الأحد، قوله إن عمليات الإنزال الجوي الأمريكية على غزة يوم السبت تم تنسيقها بالكامل مع إسرائيل.

وأشار ريجيف إلى أن إسقاط واشنطن للمساعدات لا يعكس فقدان الثقة في سيطرة حكومة نتنياهو على الأزمة الإنسانية.

وكانت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلت عن مسؤولين أمريكيين، أمس السبت، قولهم إن الولايات المتحدة نفذت أول عملية إنزال جوي للمساعدات على غزة بـ 3 طائرات عسكرية من طراز سي 130.

وقال مصدر مطلع لشبكة "إن بي سي"، إن 3 طائرات سي 130 أسقطت 66 حزمة و38 ألف وجبة غذاء على القطاع.

مارك ريجيف مستشار رئيس حكومة الاحتلال عمليات الإنزال الجوي الأمريكية على غزة إسرائيل نتنياهو الولايات المتحدة

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