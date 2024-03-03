آرون بوشنيل.. الطيار الأمريكي يوصي بتحويل أمواله لدعم أطفال غزة

مصراوي

أوصى الطيار الأمريكي آرون بوشنيل، الذي توفي بعدما أضرم النيران بنفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، الأحد الماضي، بتخصيص جزء من أمواله لدعم صندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين.

وكشف صاحب الـ 25 عاما، عن رغبته في التبرع بمدخراته المالية للمنظمة غير الربحية المعنية بتقديم الإغاثة الطبية والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وكان بوشنيل عبّر عن احتجاجه على الدعم الأمريكي للحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني، خلال بث مباشر لعملية انتحاره وهو يصرخ "فلسطين حرة" بينما يحترق بالنيران.

وقبيل إضرام النار بنفسه، قال الطيار العسكري الأمريكي "أنا عسكري في الخدمة بالقوات الجوية الأمريكية ولن أكون متواطئا في الإبادة الجماعية"، مضيفا "أستعد لتنفيذ عمل احتجاجي متطرف، لكن بالنظر لما يعانيه الفلسطينيون، فإنه ليس متطرفا على الإطلاق، لأن هذا ما قررته حكومتنا".