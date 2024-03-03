إعلان

BBC

آرون بوشنيل.. الطيار الأمريكي يوصي بتحويل أمواله لدعم أطفال غزة

10:45 م الأحد 03 مارس 2024

الطيار الأمريكي، ''آرون بوشنِل''

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي
أوصى الطيار الأمريكي آرون بوشنيل، الذي توفي بعدما أضرم النيران بنفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، الأحد الماضي، بتخصيص جزء من أمواله لدعم صندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين.
وكشف صاحب الـ 25 عاما، عن رغبته في التبرع بمدخراته المالية للمنظمة غير الربحية المعنية بتقديم الإغاثة الطبية والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وكان بوشنيل عبّر عن احتجاجه على الدعم الأمريكي للحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني، خلال بث مباشر لعملية انتحاره وهو يصرخ "فلسطين حرة" بينما يحترق بالنيران.
وقبيل إضرام النار بنفسه، قال الطيار العسكري الأمريكي "أنا عسكري في الخدمة بالقوات الجوية الأمريكية ولن أكون متواطئا في الإبادة الجماعية"، مضيفا "أستعد لتنفيذ عمل احتجاجي متطرف، لكن بالنظر لما يعانيه الفلسطينيون، فإنه ليس متطرفا على الإطلاق، لأن هذا ما قررته حكومتنا".

الطيار الأمريكي انتحار طيار آرون بوشنيل أطفال غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الديمقراطيون بالكونجرس يدعون بايدن للضغط على إسرائيل لوقف الحرب بغزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن المتهمين في واقعة نيرة صلاح طالبة العريش
البحوث الإسلامية يوضح حكم تأخير دفن الميت تعقيبًا على أزمة حلمي بكر..
* رمضان يوم الأحد أم الإثنين.. "البحوث الفلكية" يحسم الجدل
* "اعتبار الأبيض فائزا".. قرار عاجل من كاف بإلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني
* التنفيذ على 39 جنيها.. سعر دولار السوق السوداء يواصل الانهيار
* النقل العام بالقاهرة: تغيير مواعيد الأتوبيسات في شهر رمضان بجميع الخطوط
* ظاهرة جوية صباحًا ورياح.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة مقبلة