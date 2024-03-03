إيران والعراق یؤكدان علی تنفیذ اتفاقیة أمنية بین البلدین بالكامل

طهران - (د ب أ)

أكد الرئیس الإيراني إبراهيم رئیسي، خلال لقائه نظيره العراقي عبداللطیف رشيد، على هامش القمة السابعة للدول المصدرة للغاز في الجزائر، أن إيران تعتبر أمن العراق أمنها ولیس ذلك بالقول بل بالفعل.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) اليوم الاحد، عن رئيسي القول إنه "یجب بذل الجهود في إطار توسیع المزید من العلاقات بین البلدین وتخییب آمال أعداء الشعبین وعلی رأسهم الكیان الصهیوني".

وحذر رئیسي خلال اللقاء من "مؤامرات الكيان الصهيوني الرامية لضرب العلاقات بین إيران والعراق"، وأكد على ضرورة التنفيذ الكامل والشامل للالتزامات المالیة بین البلدین فضلا عن اتفاقية أمنية بینهما.

في الوقت نفسه، انتقد الرئيس الايراني "تقاعس عدد من الدول العربیة والإسلامية في تنفیذ واجباتهم تجاه القضیة الفلسطینیة"، معتبرا "قطع العلاقات التجاریة والاقتصادیة مع الكیان الصهیوني بأنه حل عملي لوقف الإحتلال الصهیوني".

وأكد علی "ضرورة تعزیز التعاون من أجل إنشاء الردع أمام الكيان الصهيوني".

ومن جانبه أکد الرئیس العراقي علی أن "علاقات البلدين تتجاوز علاقات الجوار علی الحدود الجغرافية وتتجذر بشكل عميق في المعتقدات الدینیة والثقافية للشعبين. ونؤكد أننا لن نسمح بأن تكون الأراضي العراقية نقطة إنطلاق لأي اعتداء على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".