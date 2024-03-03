مركز أبحاث أمريكي: زيادة عدد سفن "الميليشيات البحرية الصينية" في بحر الصين الجنوبي

مانيلا - (د ب أ)

ذكر مركز أبحاث، مقره واشنطن أن عدد سفن "الميليشيات البحرية الصينية" حول المعالم الرئيسية، في بحر الصين الجنوبي، زاد بواقع 35%، في عام 2023، فيما عززت بكين وجودها في المياه المتنازع عليها.

ووجد تحليل أجرته "مبادرة الشفافية البحرية الآسيوية" ، استنادا إلى صور الأقمار الاصطناعية متوسط 195 سفينة ميليشيا صينية، حول تسعة معالم رئيسية في البحر، في أي يوم العام الماضي، حسب صحيفة "ذا ستار" الفلبينية اليوم الأحد.

وأضافت المبادرة في تقريرها الصادر الأسبوع الماضي أن "البيانات تظهر أن الميليشيا الصينية نشطة أكثر من أي وقت مضى".

وأضافت المبادرة أن سبب الزيادة، غير واضحة.

وكانت تقارير، نشرت مؤخرا ، قد كشفت عن رصد سفينتين صينتين، عالقتين في المياه، بالقرب من منطقة "فلبين رايز" الغنية بالموارد، على الجانب الشرقي من جزيرة "لوزون" شمال الفلبين.

وشارك راي باول، مسؤول سابق في القوات الجوية الأمريكية وملحق دفاعي سابق، هذه المعلومات على موقع إكس(تويتر سابقا).

وفي منشور لباول، أمس الأول الجمعة، كشف أن سفينتي أبحاث صينيتين، "هاييانج ديجي ليوهاو" و"هاييانج ديجي شاهاو"، أبحرتا من جزيرة "لونجشوي" في "قوانجتشو" في 26 فبراير الماضي.

وكتب على موقع إكس "في 26 فبراير، غادرت سفينتا أبحاث الميناء، في "لونجشوي آيلاند" في الصين وتحركتا عبر مضيق لوزون".

وكان خفر السواحل الفلبيني قد أعلن الشهر الماضي أن سفنا صينية أجرت "مناورات خطيرة ومعرقلة" في بحر الصين الجنوبي، هذا الشهر، مع استمرار التوترات بين مانيلا وبكين بشأن المياه المتنازع عليها.