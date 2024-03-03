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BBC

باكستان تعلن إعادة 503 آلاف و261 أفغانيًا غير شرعي إلى وطنهم

11:04 ص الأحد 03 مارس 2024

باكستان

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إسلام آباد - (د ب أ)

أعلنت باكستان أن عمليات إعادة المهاجرين الأجانب غير الشرعيين ، من بينهم أفغان إلى وطنهم أفغانستان، تتواصل بطريقة كريمة وآمنة.

وبحسب التفاصيل، فإن 5033 مواطنا أفغانيا غير شرعي، عادوا إلى بلادهم ، في الفترة من 25 شباط/فبراير الماضي حتى الثاني من مارس الجاري، مما يرفع إجمالي عدد المهاجرين العائدين إلى 503 آلاف و261 ، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.

وعادت أكثر من 217 أسرة، تضم 1573 رجلاً و1048 امرأة و2412 طفلاً، إلى أفغانستان على متن 204 مركبات.

وكان 233 مواطنًا أفغانيًا، قد تم إعادتهم في وقت سابق إلى أفغانستان، من خلال معبر "تورخام".

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