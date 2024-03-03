رئيس "التيار الوطني الحر": إسرائيل لن تستطيع أن تهزم لبنان

بيروت - ( د ب أ)

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" اللبناني النائب جبران باسيل أن "إسرائيل لم تستطع أن تهزم لبنان، ولن تستطيع وكل ما تحاول القيام به من تهديد لا يخيفنا".

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم الأحد عن باسيل قوله ، في كلمة ألقاها خلال العشاء السنوي للمكتب التربوي في التيار، إن "ما ينهي لبنان هو الخطر الداخلي الناجم عن المس بالأسس وبالميثاق القائم على الشراكة بين المسيحيين والمسلمين، وإلى أنه عندما ينتفي دور أو وجود أي مكون من المكونات ينتفي دور ووجود لبنان".

وأضاف أن "وجود لبنان مهدد اليوم لأن الشراكة مهددة ومن دون شراكة لا وجود للوحدة الوطنية ومن دون الوحدة الوطنية لا وجود للوطن" ، داعيا إلى "عدم أخذ الحرب كذريعة للمسّ بالداخل اللبناني".

وقال باسيل: "من هو حريص على الانتصار بوجه العدو عليه أن يحصن نفسه في الداخل قبل أن يحصن جبهته الخارجية وعليه أن يدرك أن هناك شعبا ليستطيع التضامن معه يجب أن يكون حياً وليس مكسوراً ومهدداً كل يوم بلقمة عيشه"، معتبرا أن "هذا هو شرط الانتصار الحقيقي فماذا ينفع الفوز على الجبهة ومن ثم الهزيمة داخليا".

وأضاف: "ندرك الخطر المحدق بلبنان ونحن ندافع عن الوطن ضمن سيادتنا، والسيادة لها مفهومها وبأي وقت تمارس وبأي طريقة"، مؤكدا "أننا ضدّ وحدة الساحات ومن يرفض أو يزعل من هذا الموقف فليكن بل المهم أن نرتاح مع ضميرنا ومن يريد أن يزعل من أننا ندعم المقاومة في وجه العدو الاسرائيلي فلا بأس بذلك، فنحن نعرف كيف تكون مصلحة الوطن".