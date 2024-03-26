إعلان

BBC

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يبحثان هاتفيا التطورات في غزة

10:29 م الثلاثاء 26 مارس 2024

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


الرياض (د ب ا)

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان هاتفيا اليوم الثلاثاء مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه "الجهود المبذولة بشأن التطورات في غزة".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا اليوم الثلاثاء من وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بحثا خلاله "المستجدات الإقليمية والدولية وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها ".

وياتي اتصال وزير الخارجية الفرنسي بنظيره السعودي اليوم بعد يوم واحد من تبني مجلس الأمن الدولي، قرارا طالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أنّ "يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم".

ويدعو إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى". وتم تبني القرار بأغلبية 14 صوتا مؤيّدا وامتناع عضو واحد (الولايات المتحدة).

فيصل بن فرحان السعودية فرنسا الخارجية السعودية حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"ليس أمرا يشكل أهمية".. كوريا الشمالية ترفض أي اتصالات مع اليابان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

50 صورة من حفلات سحور النجوم.. مي عمر وبسمة بوسيل ويسرا الأبرز
"حق عرب والمعلم قلبا الموازين".. تغيرات مفاجئة في قائمة المسلسلات الأكثر بحثاً
طلال أبو غزالة لمصراوي: أنصح رجال الأعمال بالاستثمار في هذه القطاعات الفترة الحالية
* حار نهارًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)