وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يبحثان هاتفيا التطورات في غزة



الرياض (د ب ا)

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان هاتفيا اليوم الثلاثاء مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه "الجهود المبذولة بشأن التطورات في غزة".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا اليوم الثلاثاء من وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بحثا خلاله "المستجدات الإقليمية والدولية وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها ".

وياتي اتصال وزير الخارجية الفرنسي بنظيره السعودي اليوم بعد يوم واحد من تبني مجلس الأمن الدولي، قرارا طالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أنّ "يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم".

ويدعو إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى". وتم تبني القرار بأغلبية 14 صوتا مؤيّدا وامتناع عضو واحد (الولايات المتحدة).