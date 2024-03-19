غارات إسرائيلية تستهدف مستودعات سلاح لحزب الله اللبناني في سوريا

دمشق - (د ب أ)

استهدفت غارات إسرائيلية مستودعات سلاح تابعة لحزب الله اللبناني بريف دمشق ، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان .

وقال المرصد- مقره لندن- في بيان صحفي اليوم، إن إسرائيل جددت ضرباتها على الأراضي السورية حيث شنت غارات جوية ليل الاثنين/الثلاثاء على مستودعات للسلاح تابعة لحزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية في محيط منطقة يبرود بريف دمشق،ما أدى لتدمير سلاح وذخائر.

وأشار المرصد إلى اندلاع النيران في الأماكن المستهدفة وسمعت دوي انفجارات منها، وسط معلومات عن قتلى وجرحى، لافتا إلى أن هذا الاستهداف يعد هو الثاني من نوعه خلال أقل 48 ساعة.

وأوضح أن إسرائيل قامت باستهداف الأراضي السورية نحو 25 مرة منذ مطلع العام الجاري، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 49 هدفاً، ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

ووفق المرصد، تسببت تلك الضربات بمقتل 43 من العسكريين بالإضافة لإصابة 21 آخرين منهم بجراح متفاوتة.

وكان مصدر عسكري سوري أعلن تصدي وسائط الدفاعات الجوية فجر اليوم لـ "عدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً عسكرية في ريف دمشق وأسقطت بعض صواريخ العدوان".

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن المصدر قوله إن "العدو الإسرائيلي شن عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط العسكرية في ريف دمشق"، مشيرا إلى أن الخسائر اقتصرت على الماديات.