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BBC

منظمة حقوق الإنسان تطالب بمنع تسليح إسرائيل

04:04 م الأحد 17 مارس 2024

غارات الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)

قالت منظمة حقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن حياة ملايين الفلسطينيين في خطر جراء تجاهل إسرائيل الصارخ لأمر محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار.

ودعت منظمة حقوق الإنسان، إلى فرض عقوبات على إسرائيل ومنع تسليحها لتمتثل لأمر محكمة العدل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، عن عزم إسرائيل اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بريًا.

وقال نتنياهو، إن إسرائيل في سبيل وضع خطة للحفاظ على المدنيين، ستعمل على إجلائهم من مناطق القتال.

وردًا على التحذيرات الدولية من اجتياح رفح بريًا، أفاد نتنياهو، أن "الضغط الدولي المتزايد لن يمنع إسرائيل من تحقيق أهداف الحرب على حماس".

حقوق الإنسان تسليح إسرائيل حرب غزة

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