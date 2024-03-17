"خطوة تصعيدية".. محتجون يتظاهرون داخل مطار سان فرانسيسكو للمطالبة بوقف تصدير السلاح لإسرائيل

القاهرة- مصراوي

احتج العشرات من المواطنين الرافضين للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية الأربعاء الماضي، للمطالبة بوقف إطلاق النار في القطاع الذي يعيش حاليا حرب إبادة، إضافة إلى مناشدة إدارة بايدن بوقف تزويد المساعدات العسكرية إلى تل أبيب.

Protesters now marching through the airport - heading back out front to the entrance to the international terminal at SFO @KPIXtv https://t.co/5fgTxsUxEh pic.twitter.com/NuBF3sYecK — Max Darrow (@MaxDarrowTV) March 13, 2024

الاحتجاج هذه المرة جاء داخل مطار سان فرانسيسكو الدولي بولاية كاليفورنيا، كخطوة تصعيدية من المتظاهرين، ما أدى إلى منع حركة الركاب مؤقتًا، حيث وقف المتظاهرون والبالغ عددهم أكثر من 300 مواطن حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، يحملون لافتات مكتوب أعلاها "وقف دائم لإطلاق النار الآن"، و"أوقفوا العالم من أجل غزة"، و"كفوا عن تسليح إسرائيل".

المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين الذين طالبوا بوقف إطلاق النار في حرب إسرائيل مع حماس في غزة، أغلقوا الطريق أمام مستوى مغادرة المحطة الدولية في حوالي الساعة 9 صباحًا الأربعاء الماضي. ونظمت مجموعة أخرى احتجاجًا أمام منطقة التفتيش الأمني داخل المحطة، والتي ظلت مفتوحة أثناء الاحتجاج.

They’ve blocked off the G Gates security & A Gates Security from the international terminal inside of SFO. Here’s one group at one end of the terminal @KPIXtv https://t.co/4cLp8BAOL3 pic.twitter.com/NXwsWH4GUO — Max Darrow (@MaxDarrowTV) March 13, 2024

ومن بين المناطق التي تم إغلاقها مداخل تسجيل الوصول الأمني، حيث حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "أوقفوا العالم من أجل غزة" و "وقف إطلاق النار الدائم الآن" و "أوقفوا تسليح إسرائيل".

أحد منظمو الاحتجاج قال وفقا لوسائل إعلام أمريكية: "لقد جربنا كل شيئ"، مشيرًا إلى أن هذا الاحتجاج جاء بعد فقدان صبرهم، خاصة وأنهم التقوا بمسؤولين منتخبين في الولاية، إضافة إلى رسائلهم المكتوبة التي أرسلوها للمسؤولين في أمريكا، وأيضًا المظاهرات والاحتجاجات التي خرجوا بها في الشوارع، وبالرغم من أنّ العالم بأكمله ندد بالجرائم التي تقوم بها إسرائيل على غزة، لكن إدارة بايدن لا زالت تمول هذه الإبادة الجماعية حسب قوله.

فيما قال متظاهر آخر نقلت عنه وسائل إعلام أمريكية: "كنا ندعو إلى وقف دائم لإطلاق النار ولم يلب هذا المطلب بعد. لقد واصل "بايدن" تسليح إسرائيل، وأرسل لهم مليارات ومليارات الدولارات - وأسقط مبالغ تافهة من المساعدات للناس في غزة، ولن ندافع عن ذلك، وما نفعله اليوم، هو جزء من معركة أطول من أجل وقف دائم لإطلاق النار. لذا، حتى نحصل على وقف دائم لإطلاق النار، فإن عملنا لن ينتهي ".

وخرجت احتجاجات مطالبة بوقف إطلاق النار بغزة في كثير من المدن الأمريكية خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك احتجاجات قرب مطارات وجسور في نيويورك سيتي، ولوس أنجلوس، ووقفات احتجاجية أمام مقر البيت الأبيض ومسيرات في واشنطن.

ورغم أن الولايات المتحدة تدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، من أجل إرسال المزيد من المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، لكن واشنطن ترفض مناشدات لوقف دائم لإطلاق النار، قائلة إن مثل هذه الخطوة ستسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها.