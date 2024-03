"خطوة تصعيدية".. محتجون يتظاهرون داخل مطار سان فرانسيسكو للمطالبة بوقف تصدير السلاح لإسرائيل

القاهرة- مصراوي

احتج العشرات من المواطنين الرافضين للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية الأربعاء الماضي، للمطالبة بوقف إطلاق النار في القطاع الذي يعيش حاليا حرب إبادة، إضافة إلى مناشدة إدارة بايدن بوقف تزويد المساعدات العسكرية إلى تل أبيب.

Protesters now marching through the airport - heading back out front to the entrance to the international terminal at SFO

الاحتجاج هذه المرة جاء داخل مطار سان فرانسيسكو الدولي بولاية كاليفورنيا، كخطوة تصعيدية من المتظاهرين، ما أدى إلى منع حركة الركاب مؤقتًا، حيث وقف المتظاهرون والبالغ عددهم أكثر من 300 مواطن حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، يحملون لافتات مكتوب أعلاها "وقف دائم لإطلاق النار الآن"، و"أوقفوا العالم من أجل غزة"، و"كفوا عن تسليح إسرائيل".

المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين الذين طالبوا بوقف إطلاق النار في حرب إسرائيل مع حماس في غزة، أغلقوا الطريق أمام مستوى مغادرة المحطة الدولية في حوالي الساعة 9 صباحًا الأربعاء الماضي. ونظمت مجموعة أخرى احتجاجًا أمام منطقة التفتيش الأمني داخل المحطة، والتي ظلت مفتوحة أثناء الاحتجاج.

They've blocked off the G Gates security & A Gates Security from the international terminal inside of SFO.