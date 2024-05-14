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BBC

لاتفيا توافق على إرسال قذائف مدفعية بقيمة 10 ملايين يورو لأوكرانيا

11:28 م الثلاثاء 14 مايو 2024

لاتفيا

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ريجا - (د ب أ)

قالت حكومة لاتفيا اليوم الثلاثاء إن البلاد ستساهم بـ 10 مليون يورو (11 مليون دولار) في مبادرة تشيكية ترمي إلى إمداد أوكرانيا بحوالي 800 ألف قذيفة مدفعية.

وأعلنت رئيسة الوزراء اللاتفية إفيكا سيلينيا ووزير الدفاع أندريس سبرودز عقب اجتماع وزاري أن لاتفيا سترسل أيضا نحو 1000 طائرة مسيرة إلى أوكرانيا في يونيو.

وتدعو أوكرانيا منذ شهور إلى تزويدها بقذائف مدفعية لصد الغزو الروسي.

وأسهم نقص القذائف في وضع قوات أوكرانيا في موقف دفاعي وتركها معرضة للخطر خلال عمليات تقدم متجددة من روسيا على مدار الأسبوع الماضي.

أوكرانيا لاتفيا قذائف مدفعية
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