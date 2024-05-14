للمرة الأولى منذ بداية الحرب.. دبابات إسرائيلية تصل إلى عمق مدينة رفح

مصراوي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وصلت إلى عمق مدينة رفح، منذ دخولها مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن دبابات الجيش لم تكن وصلت إلى المناطق التي دخل إليها اليوم الثلاثاء من قبل لتصبح العمليات في تلك المناطق هي الأولى من نوعها في رفح.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فإن هناك اشتباكات وتبادل إطلاق نار بين جنود الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية في رفح.

ومن جانبه أكد سامح شكري وزير الخارجية، تعقيباً على تصريحات وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وتحميل مصر مسؤولية منع وقوع أزمة إنسانية بغزة، رفض مصر القاطع لسياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسئولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي، مشدداً على أن إسرائيل هي المسئولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حالياً.

واعتبر وزير الخارجية السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر، وما تؤدي إليه من تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائقي الشاحنات لمخاطر محدقة، هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر.

واستنكر شكري بشدة محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة تحميل مصر المسؤولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة، والتي هي نتاج مباشر للاعتداءات الإسرائيلية العشوائية ضد الفلسطينيين لأكثر من سبعة أشهر، وراح ضحيتها أكثر من 35 ألف مواطن، أغلبهم من النساء والأطفال.