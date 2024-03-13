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الفصائل الفلسطينية تثمن موقف مصر الرافض لاحتلال محور فيلادلفيا

01:21 م الأربعاء 13 مارس 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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القاهرة- مصراوي

أعلنت الفصائل الفلسطينية آخر التطورات الخاصة بصفقة تبادل الأسرى واتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت الفصائل الفلسطينية اليوم الأربعاء، إنه لا اتفاق ولا صفقات تبادل إلا بوقف شامل للعدوان على الشعب الفلسطيني في غزة.

وتابعت الفصائل الفلسطينية: "إدارة شؤون قطاع غزة شأن وطني فلسطيني داخلي، ولن نسمح للاحتلال وداعميه التدخل أو فرض الوصاية على شعبنا".

وأضافت الفصائل الفلسطينية: "نثمن موقف الأشقاء في مصر الرافض لمشاريع التهجير واحتلال محور الحدود المصرية الفلسطينية "فيلادلفيا"، و ندعو الرئيس المصري لمواصلة فتح معبر رفح الحدودي وإدخال المساعدات ونقل الجرحى فورا لإنقاذ حياة الآلاف منهم".

الاحتلال الإسرائيلي الفصائل الفلسطينية غزة الشعب الفلسطيني

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