شكري: موقفنا بشأن اتفاقية السلام مع إسرائيل مرتبط بتطورات الأحداث

وكالات

أكد زوير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، على أنه لا يمكن إدخال المساعدات عبر معبر رفح في ظل وجود عمليات عسكرية بالمعبر.

وأضاف شكري في تصريحات لـ"سكاي نيوز" عربية، أن مجلس الأمن حدد آلية لإدخال المساعدات لقطاع غزة ويجب احترام القرارات الدولية، مؤكدًا على أن مصر تريد وقف كل الأعمال العسكرية في معبر رفح للسماح بدخول المساعدات للشعب الفلسطيني.

وتساءل وزير الخارجية، لماذا تغلق إسرائيل معابرها مع غزة إن لم تكن تمارس سياسة التجويع؟ وهذا يعد جريمة حرب.

وأشار إلى أن على إسرائيل تحمل مسؤوليتها كدولة احتلال وإدخال المساعدات إلى غزة عبر المعابر التي تربطها بالقطاع، مشددًا على ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، لكنه أوضح أن دخول القوات الإسرائيلية للمعبر عرقل وصول المساعدات.

وقال إن التصريحات الإسرائيلية بشأن رفض حل الدولتين تحتاج إلى تضافر الجهود الدولية للخروج من هذه الأزمة، مؤكد على أن موقف مصر في ما يتعلق باتفاقية السلام مع إسرائيل مرتبط بتطورات الأحداث والمصالح المصرية.

وأكد أن هدم إسرائيل للبنية التحتية في قطاع غزة وجعله غير قابل للحياة أمر مثير للقلق.