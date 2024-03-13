إعلان

BBC

بوتين: روسيا مستعدة للحرب النووية

11:05 ص الأربعاء 13 مارس 2024

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

تسجيل الدخول

موسكو - (د ب أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده "من وجهة النظر التقنية العسكرية مستعدة لحرب نووية"، حسبما نقلت وسائل إعلام روسية صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف بوتين أنه لا يعتقد أن "الأمور تسير باتجاه الصدام المباشر"، وفقا للموقع الإلكتروني لقناة (آر تي).

ووصف الرئيس الروسي وحدة المجتمع الروسي بالسلاح الرئيسي للبلاد، مشيرا إلى أن "أولئك الذين فكروا في قمع روسيا بالعقوبات والقوة المسلحة لم يأخذوا بالاعتبار وحدة مجتمعها"، في إشارة لمعسكر الغرب الذي يساند أوكرانيا منذ بداية الحرب قبل أكثر من عامين.

فلاديمير بوتين موسكو روسيا الحرب النووية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ترامب يفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* انقلاب الطقس في هذا الموعد.. تحذير من الأرصاد بشأن الأحوال الجوية حتى الأحد
* دراما رمضان.. تابع ٣٢ مسلسلا في شاشة واحدة