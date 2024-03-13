بوتين: روسيا مستعدة للحرب النووية

موسكو - (د ب أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده "من وجهة النظر التقنية العسكرية مستعدة لحرب نووية"، حسبما نقلت وسائل إعلام روسية صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف بوتين أنه لا يعتقد أن "الأمور تسير باتجاه الصدام المباشر"، وفقا للموقع الإلكتروني لقناة (آر تي).

ووصف الرئيس الروسي وحدة المجتمع الروسي بالسلاح الرئيسي للبلاد، مشيرا إلى أن "أولئك الذين فكروا في قمع روسيا بالعقوبات والقوة المسلحة لم يأخذوا بالاعتبار وحدة مجتمعها"، في إشارة لمعسكر الغرب الذي يساند أوكرانيا منذ بداية الحرب قبل أكثر من عامين.