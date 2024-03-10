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BBC

نتنياهو: نوشك على إنهاء الجزء الأخير بالحرب والقتال لن يستغرق أكثر من شهرين

09:51 م الأحد 10 مارس 2024

بنيامين نتنياهو

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مصراوي

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، قوله إن جيش الاحتلال سيدخل إلى رفح جنوبي غزة، لافتا إلى أن الخط الأحمر بالنسبة لحكومته هو عدم تكرار هجوم 7 أكتوبر.

وأشار نتنياهو إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوشك على إنهاء الجزء الأخير من الحرب والقتال لن يستغرق أكثر من شهرين وربما 6 أو 4 أسابيع.

وصرح نتنياهو بأنه لا يرى أي اختراق في المفاوضات، مؤكدا أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بدون إطلاق سراح الأسرى.

وكشف رئيس حكومة الاحتلال أن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين بعد 7 أكتوبر لا تريد أن ترى دولة فلسطينية، مشيرا إلى أنه سيعيد مواطنيه إلى بيوتهم في الشمال سواء بالوسائل العسكرية أو الدبلوماسية.

الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حرب غزة

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