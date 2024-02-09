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BBC

ميتا تزيل حسابات المرشد الإيراني من فيسبوك وإنستجرام

10:52 ص الجمعة 09 فبراير 2024

شركة ميتا

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بي بي سي

قالت شركة ميتا إنها أزالت حسابات فيسبوك وإنستجرام للمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، لانتهاكها سياسة المحتوى الخاصة بها.

وقال متحدث باسم ميتا الخميس لوكالة فرانس برس: "أزلنا هذه الحسابات لانتهاكها المتكرر لسياسة المنظمات والأفراد الخطرين لدينا".

وعلى الرغم من أن ميتا لم يذكر الحرب في غزة، فإن الشركة تعرضت لضغوط لحظر خامنئي منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وبعد الهجوم، أعلن خامنئي تأييده لحماس، لكنه نفى أي ضلوع لإيران.

كما أعرب علناً عن دعمه "للانتقام الفلسطيني من القصف الإسرائيلي لغزة، ولهجمات الحوثيين في اليمن على السفن في البحر الأحمر".

ولدى خامنئي خمسة ملايين متابع على إنستجرام.

وقالت ميتا في قرارها "في محاولة لمنع الضرر على أرض الواقع، لا نسمح للمنظمات أو الأفراد الذين يعلنون اعتناقهم للعنف أو يشاركون في العنف بالتواجد على منصاتنا".

وقالت أيضًا إنها "ستزيل تمجيد ودعم وتمثيل مختلف المنظمات والأفراد الخطرين".

وتحظر إيران إنستغرام وفيسبوك، لكن الإيرانيين يستخدمون شبكات خاصة افتراضية، أو شبكاتVPN، للتهرب من القيود والوصول إلى المواقع أو التطبيقات المحظورة، بما في ذلك فيسبوك وتويتر ويوتيوب.

شركة ميتا فيسبوك إنستجرام حسابات المرشد الإيراني

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