"هيومن رايتس ووتش" تتهم "ميتا" بإسكات الأصوات الداعمة للفلسطينيين

نيويورك - (ا ف ب)

وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش أصابع الاتهام إلى شركة "ميتا" الخميس بأنها "تعمل على إسكات" الأصوات المؤيدة للفلسطينيين على فيسبوك وإنستجرام منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقالت المنظمة التي تتخذ مقرا في نيويورك في تقرير صدر الخميس إن "سياسات وممارسات ميتا تعمل على إسكات الأصوات الداعمة لفلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني على إنستاغرام وفيسبوك في موجة من الرقابة المشددة على وسائل التواصل الاجتماعي".

وقالت المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش ديبورا براون إن "الرقابة التي تفرضها شركة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الطين بلة في وقت تخنق أصلا الفظائع والقمع الذي يفوق الوصف قدرة الفلسطينيين على التعبير".

وكان مجلس الرقابة المستقل في ميتا قد انتقد الثلاثاء الماضي الشركة لإزالتها منشورات تظهر المعاناة الإنسانية جراء الحرب.