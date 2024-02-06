الخارجية الأمريكية: بلينكن يعرب عن تقديره لدور مصر في إيصال المساعدات لغزة

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، جهود زيادة المساعدات إلى غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وفي بيان صدر عن السفارة الأمريكية في القاهرة، قالت خلاله أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ناقش مع الرئيس السيسي الجهود الجارية لتأمين الإفراج عن جميع الأسرى لدى حماس.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، عن تقديره لدور مصر القيادي في تيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة.

وشدد بلينكن على: "رفض الولايات المتحدة لأي تشريد قسري للفلسطينيين من غزة، والالتزام بإقامة دولة فلسطينية توفر السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

كما ناقش بلينكن والرئيس السيسي الأهداف المشتركة للاستقرار والازدهار الإقليميين، بما في ذلك وقف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.