الأونروا: لا توجد خطة بديلة حال وقف التمويل

(مصراوي)



قالت ممثلة الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع تجهيز تقرير أولي بشأن اتهام موظفين تابعين للوكالة بالمشاركة في هجوم الـ7 أكتوبر بحلول أوائل مارس المقبل.

وأضافت كلاوس، أن الوكالة تتوقع من المانحين مراجعة قرار وقف تمويل الوكالة بعد صدور التقرير.

وأفادت كلاوس، أن الوكالة قادرة على تقديم خدماتها حتى مارس القادم، مشددة على وجود خطة بديلة للوكالة لتعويض وقف التمويل.

وكانت الولايات المتحدة وعدة دول أخرى قد قاموا بتعليق تمويل وكالة الأونروا، عقب اتهام الاحتلال الإسرائيلي للوكالة باشتراك بعض موظفيها في هجوم الـ7 من أكتوبر على جيش الاحتلال الإسرائيلي.