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BBC

أمريكا: حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط

08:58 م الإثنين 05 فبراير 2024

وزارة الخارجية الأمريكية

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مصراوي
قالت الخارجية الأمريكية، إن حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.
وأعلنت الخارجية، مواصلة التنسيق مع كافة الأطراف وخاصة إسرائيل لإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، مضيفة أن معبر رفح قناة مهمة لتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، قائلة إن منطقة رفح تؤوي أكثر من مليون شخص وأي عملية فيها يجب أن تأخذ ذلك في الاعتبار.
وتابعت الخارجية الأمريكية، أن الأهداف التي ضربت في العراق وسوريا هي أهداف مشروعة، مشيرة إلى أننا لم نخطر العراق بالهجمات الأمريكية لكننا فعلنا ذلك بعد الضربات التي نفذناها، حيث تم الحكومة العراقية مباشرة بعد تنفيذ الهجمات على مواقع في أراضيها.

الخارجية الأمريكية حرب غزة حل الدولتين فلسطين

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