ممثل قطر بالعدل الدولية: تم استغلال الحرب بغزة لتغطية الأنشطة الاستيطانية في القدس والضفة

مصراوي

قال ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية، "نؤمن بأن إقرار السلام والعدل الدوليين ممكن فقط عبر القانون الدولي، ونرفض ازدواجية المعايير والقانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع.

وأضاف ممثل قطر أمام جلسات استماع محكمة العدل الدولية، أن مصداقية القانون الدولي تتوقف على قرار المحكمة ورأيها، لافتًا إلى أن ما تفعله إسرائيل يؤكد أن الوضع في فلسطين أكبر تهديد للأمن الدولي.

وأوضح أنه يجب على المحكمة النظر في تداعيات ممارسات إسرائيل، فإن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يتوقف.

وأشار إلى أن ممارسات إسرائيل المخالفة للقانون ليست صدفة، ولدى المحكمة الولاية القضائية ولا سبب لرفض تقديم رأيها، فإن إسرائيل عرقلت كل الحلول السلمية وتواصل احتلال الأراضي الفلسطينية.

وأكد ممثل قطر، أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، فإن إسرائيل تنتهج سياسة فصل عنصري في ما يتعلق بمشروعها الاستيطاني، وممارسات إسرائيل خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني.

ولفت إلى أن أساس المشروع الإسرائيلي هو الاستيطان وفرض المستوطنين على الأراضي المحتلة، موضحًا أنه تم استغلال الحرب في غزة لتغطية الأنشطة الاستيطانية في القدس والضفة الغربية.

وأكد أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءا عن الوضع في غزة، فإن إسرائيل تقسم الفلسطينيين وتعزلهم وتعوق تحركاتهم وأعمالهم اليومية، وتعزل سكان غزة عن العالم منذ عام 2007.

كما فرضت إسرائيل نظام للتفتيش يخضع له آلاف الفلسطينيين يوميا، وهي تفرض حصارا غير مسبوق على كل سكان الضفة الغربية، فإن المستوطنين بإسناد الدولة يمارسون العنف ضد الفلسطينيين، بحسب ممثل قطر بمحكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أن الاحتلال يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية بالطائرات والصواريخ، لذلك إن استخدامها العنف في الضفة الغربية توسع منذ 7 أكتوبر.