ممثل باكستان بالعدل الدولية: الاحتلال قيد حرية المسلمين والمسيحيين بالعبادة في القدس

مصراوي

قال ممثل باكستان أمام محكمة العدل الدولية، إنه من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره، موضحًا أن إجراءات إسرائيل التي تحرم الفلسطينيين من تقرير مصيرهم تنتهك واجباتها.

وأكد ممثل باكستان خلال جلسات استماع محكمة العدل الدولية، أنه يجب إلغاء جميع التغييرات الناتجة عن ضم الأراضي بالقوة، فإن إسرائيل أوجدت وقائع على الأرض تصعب إزالتها، وفرضت تمييزا ضد الشعب الفلسطيني منذ عام 1967.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي قيد حرية المسلمين والمسيحيين بالعبادة في القدس، فإن حل الدولتين ينبغي أن يكون أساسا للسلام، مشددًا على دعم بلاده إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وأكد أنه ينبغي أن تتسق المفاوضات والحلول مع القانون الدولي، لافتًا إلى ضرورة عدم ربط أداء الواجبات الدولية بالمفاوضات.

ولفت إلى أن قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن يمكن أن تشكل مرجعية للمحكمة، ولا يمكن لدولة أن تستفيد من أعمالها الخاطئة وهذا لا يشكل أي حقوق لها.