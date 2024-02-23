إعلام عبري: وفد إسرائيلي يغادر إلى باريس لاستئناف المحادثات حول صفقة تبادل أسرى

مصراوي

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن الوفد الإسرائيلي غادر إلى باريس لاستئناف المحادثات حول إبرام صفقة تبادل للأسرى.

وفيما سبق نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مجلس الوزاري الإسرائيلي قرر إرسال وفد إلى باريس غدا الجمعة لاستئناف المفاوضات بشأن الأسرى لدى حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

كان محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، قال إن الحركة تسعى للوصول إلى وقف لإطلاق النار، مؤكدا على أن هناك معركة شرسة على الأرض وفي المفاوضات.

وأضاف نزال خلال حديثه للجزيرة مباشر، أن وفد حماس في القاهرة لإجراء مفاوضات بشأن صفقة جديدة ونحن معنيون بالتوصل إلى تفاهمات عاجلة.

وتابع نزال: "هناك صراع تفاوضي محتدم والاحتلال أعادنا إلى ورقة باريس، والاحتلال ليس في نزهة في غزة وتلقى ضربات موجعة جدا في حي الزيتون شمالي القطاع، كما أن المقاومة عامل ضغط كبير على الاحتلال الإسرائيلي وكذلك الأسرى في غزة".

وأكد محمد نزال: "لم ولن ندخر وسعا في تحريك عجلة المساعدات الغذائية وهذه معركة أخرى نخوضها مع الاحتلال، كما أن تجويع الشعب الفلسطيني أحد الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال في غزة".

وتابع القيادي في حركة حماس: "نحن لا نغلق الأبواب أمام أي إمكانية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار في غزة قبل شهر رمضان، خاصة وأننا نخوض حرب عصابات ضد العدو الإسرائيلي في غزة".