بايدن يلتقي أرملة نافالني وأمريكا تُطالب روسيا بتسليم جثته إلى أمه

وكالات

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، على انفراد الخميس في كاليفورنيا أرملة وابنة المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي توفي في سجن روسي، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وجاء في بيان أن بايدن التقى يوليا وداشا نافالنايا في سان فرانسيسكو "ليعبر عن تعازيه الصادقة لخسارتهما المروعة".

وأضاف البيان، أن بايدن أكد مجددا الإعلان عن عقوبات جديدة ضد روسيا الجمعة، نقلا عن فرانس برس.

كما أعرب بايدن الذي يقوم بحملته الانتخابية في كاليفورنيا منذ الثلاثاء، عن "إعجابه بالشجاعة غير العادية" للمعارض الروسي الراحل وكذلك "بنضاله ضد الفساد ومن أجل روسيا حرة وديموقراطية".

وابنة نافالني داشا نافالنايا طالبة في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا.

وأكد الرئيس الديموقراطي، البالغ 81 عاما، أن مساعي أليكسي نافالني "ستستمر من خلال من حزنوا عليه في روسيا وفي جميع أنحاء العالم ويناضلون من أجل الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان"، وفق بيان البيت الأبيض.

نشر البيت الأبيض صورتين من اللقاء، يظهر في إحداهما بايدن وهو يعانق يوليا نافالنايا، وتظهر الصورة الأخرى الرئيس الأميركي محاطا بالمرأتين.

كما وأعلن البيت الأبيض الخميس إن على السلطات الروسية تسليم جثمان نافالني إلى والدته.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين في واشنطن: "على الروس أن يعيدوا لها ابنها" حتى تتمكن والدة نافالني من "إحياء ذكرى ابنها... وشجاعته وخدمته لوطنه بالشكل المناسب"، نقلا عن فرانس برس.

وفي وقت سابق، أعلنت والدة نافالني، اليوم الخميس، أن محققين رافقوها لرؤية جثمان ابنها بعد أيام من منعها من دخول المشرحة.

كما أعلنت أن مسؤولين روساً يضغطون عليها لإجراء دفن "سري" لابنها الذي توفي في سجن في القطب الشمالي الأسبوع الماضي.

وقبل أيام أعلنت السلطات الروسية وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني أثناء وجوده بإحدى السجون الروسية.

Today, I met with Yulia and Dasha Navalnaya – Aleksey Navalny's loved ones – to express my condolences for their devastating loss.

Aleksey's legacy of courage will live on in Yulia and Dasha, and the countless people across Russia fighting for democracy and human rights. pic.twitter.com/aiCcgTrws3

— President Biden (@POTUS) February 22, 2024