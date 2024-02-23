إعلان

BBC

الاحتلال يزعم اغتيال عضو في الجهاد الإسلامي بالضفة

11:10 ص الجمعة 23 فبراير 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

تل أبيب- (د ب أ)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أحبط هجوما "إرهابيا" في مدينة جنين بالضفة الغربية، مدعيًا أنه اغتال عضو في حركة الجهاد الإسلامي في هجوم نفذته طائرة مُسيرة.

وأضاف أن عضو الجهاد كان في طريقه لتنفيذ هجوم، وأنه كان شارك في عدة هجمات على بلدات إسرائيلية ومواقع عسكرية خلال الأشهر الأخيرة.
وتدهور الوضع في الضفة الغربية بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة في 7 من أكتوبر الماضي.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي مداهمات منتظمة، خاصة في مدينتي جنين ونابلس، الخاضعتين لإدارة السلطة الفلسطينية.
كما زادت وتيرة الهجمات العنيفة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون، غير الشرعيين، ضد الفلسطينيين في الضفة.

وبحسب مسعفين، قُتل إسرائيلي على الأقل وأصيب عدد من الأشخاص، بعضهم حالته خطيرة، في هجوم بالقرب من القدس، أمس الخميس.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب الجهاد الإسلامي طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فرنسا تُرحل إمامًا تونسيًا لاتهامه بالحض على الكراهية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

ننشر خطاب وزارة "التعليم" بشأن تسجيل "استمارة 1 سري" للثانوية العامة (مستند)
صندوق النقد: الاتفاق على عناصر رئيسية لبرنامج إصلاح شامل مع مصر
أجواء دافئة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة بالظواهر الجوية