الاحتلال يزعم اغتيال عضو في الجهاد الإسلامي بالضفة

تل أبيب- (د ب أ)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أحبط هجوما "إرهابيا" في مدينة جنين بالضفة الغربية، مدعيًا أنه اغتال عضو في حركة الجهاد الإسلامي في هجوم نفذته طائرة مُسيرة.

وأضاف أن عضو الجهاد كان في طريقه لتنفيذ هجوم، وأنه كان شارك في عدة هجمات على بلدات إسرائيلية ومواقع عسكرية خلال الأشهر الأخيرة.

وتدهور الوضع في الضفة الغربية بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة في 7 من أكتوبر الماضي.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي مداهمات منتظمة، خاصة في مدينتي جنين ونابلس، الخاضعتين لإدارة السلطة الفلسطينية.

كما زادت وتيرة الهجمات العنيفة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون، غير الشرعيين، ضد الفلسطينيين في الضفة.

وبحسب مسعفين، قُتل إسرائيلي على الأقل وأصيب عدد من الأشخاص، بعضهم حالته خطيرة، في هجوم بالقرب من القدس، أمس الخميس.