أكسيوس: بايدن غير متأكد ما إذا كان نتنياهو يرغب بصفقة

وكالات

نقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي نقلا عن مصادر، إن الرئيس جو بايدن ومستشاروه غير متأكدين ما إذا كان نتنياهو يرغب حقا بصفقة أم يريد منع حكومته من الانهيار.

وأضاف الموقع الأمريكي نقلا عن المصادر، أن نتنياهو بحث مع بايدن مطالب جديدة وتعهد بإرسال اقتراح محدث خلال يومين إلى الوسطاء.

وتابع الموقع، أن مدير المخابرات الأمريكية يلتقي الأحد بروما رئيس الوزراء وزير خارجية قطر ومديري مخابرات إسرائيل ومصر.

وأكمل أكسيوس، أن اجتماع روما لن يتضمن مفاوضات تفصيلية بشأن الفجوات وسيركز على استراتيجية المضي قدما في التفاوض، مشيرا إلى أن نتنياهو غير مستعد للتحرك من أجل صفقة وقد نكون متجهين نحو أزمة في المفاوضات.