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بالفيديو.. حريق هائل في مبنى سكني ضخم بمدينة فالنسيا الإسبانية

09:59 م الخميس 22 فبراير 2024

حريق هائل في مبنى سكني ضخم بمدينة فالنسيا الإسباني

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القاهرة- مصراوي

أعلنت السلطات الإسبانية، اشتعال النيران في أحد المباني السكنية والمكون من 14 طابقًا في مدينة فالنسيا.

وفي بيان صادر عن السلطات الإسبانية اليوم الخميس، قالت إنها تتوقع سقوط عدد كبير من الضحايا جراء حريق المبنى في فالنسيا.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية في تقرير لها، أن هناك حريقا كبيرا اندلع في مبنى ضخم في فالنسيا أوقع قتلى وجرحى.

وقد أظهر فيديو احتراق المبنى الضخم بشكل كامل، إذ التهمت النيران كامل الغرف الموجودة فيه.

السلطات الإسبانية الشرطة الإسبانية المباني السكنية حريق مبنى سكني فالنسيا

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