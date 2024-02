بالفيديو.. حريق هائل في مبنى سكني ضخم بمدينة فالنسيا الإسبانية

القاهرة- مصراوي

أعلنت السلطات الإسبانية، اشتعال النيران في أحد المباني السكنية والمكون من 14 طابقًا في مدينة فالنسيا.

وفي بيان صادر عن السلطات الإسبانية اليوم الخميس، قالت إنها تتوقع سقوط عدد كبير من الضحايا جراء حريق المبنى في فالنسيا.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية في تقرير لها، أن هناك حريقا كبيرا اندلع في مبنى ضخم في فالنسيا أوقع قتلى وجرحى.

وقد أظهر فيديو احتراق المبنى الضخم بشكل كامل، إذ التهمت النيران كامل الغرف الموجودة فيه.

UPDATE: A massive fire has engulfed a 14-story building in Valencia's El #Campanar neighborhood in Spain since approximately 5:30 PM.



Fire crews are working to rescue at least two individuals trapped on a balcony while flames surround them. One person has jumped from the… pic.twitter.com/gxZOf4AfGa