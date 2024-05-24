الشرطة الإسبانية تعلن جنسيات ضحايا حادث انهيار مبنى في مايوركا

بالما- (د ب أ)

أعلنت الشرطة الإسبانية هوية ضحايا حادث انهيار مبنى في مايوركا.

وقالت الشرطة في بالما اليوم الجمعة إن الضحايا الأربعة الذين لقوا حتفهم في الحادث أمس الخميس هم سائحتان ألمانيتان 20 و30 عاما، وامرأة إسبانية 23عاما، ورجل سنغالي 44 عاما.

وذكرت خدمات الطوارئ في جزر البليار إن 16 شخصا أصيبوا بإصابات خطيرة جراء انهيار المبنى في منتجع بلايا دي بالما الساحلي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مبنى مطعم "ميدوسا بيتش كلوب" انهار في نحو الساعة 8:30 مساء الخميس (1830 بتوقيت جرينتش).

وانهار الطابق الأول من المطعم على الطابق السفلي، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إسبانية من بينها صحيفة "أل بايس" نقلا عن شهود عيان، وقالوا إنه يفترض أن بعض الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض ولم يتسن معرفة سبب الإنهيار حتى الآن.