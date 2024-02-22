وزير الخارجية الأردني: عدد المستوطنين تخطى نسبة 150%

(مصراوي)

صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، أن أعداد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية وصلت اليوم إلى 700 ألف مستوطن بنسبة تخطت أكثر من 150% عن عام 1993.

ووصف الصفدي، المستوطنين بالإرهابيين، متهمًا إياهم بممارسة شر متفاقم يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني من بيوته ومقدراته.

وقال الصفدي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس "بربرية غير مسبوقة"، في إشارة إلى استشهاد المئات من الفلسطينيين بشكل يومي في قطاع غزة والضفة الغربية وسط غياب أي محاسبة لإسرائيل.

وطالب الصفدي بضرورة تطبيق مبدأ حل الدولتين وإعلان دولة فلسطينية، قائلًا إن السلام لن يتحقق في المنطقة من دون أن يحظى الفلسطينيون بدولة فلسطينية كاملة السيادة.