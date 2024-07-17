الأردن: عودة حركة الطيران مع ليبيا ربما تكون قريبة

عمان - ( د ب أ )

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم مستو، اليوم الأربعاء، أن وفدا أردنيا تترأسه الهيئة زار ليبيا للاطلاع على إمكانية عودة الرحلات الجوية المباشرة بين عمّان والعاصمة الليبية طرابلس.

وقال مستو، في تصريح لقناة "المملكة" الأردنية بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن الوفد اطلع على البنية التحتية لمطار مدينة طرابلس بالإضافة إلى التجهيزات اللوجستية في المطار، مشيرا إلى أن نتائج الزيارة سيتم بحثها خلال الفترة المقبلة وعلى أثرها سيتم صدور قرار بامكانية عودة حركة الطيران بين عمّان وطرابلس.

وأوضح أن نتائج زيارة الوفد إلى ليبيا جاءت إيجابية وأن قرار عودة حركة الطيران بين الأردن وليبيا ربما تكون قريبة، لافتا إلى أن الهيئة ستطلع الناقل الوطني -الملكية الأردنية على نتائج الزيارة وإمكانية عودة حركة الطيران.