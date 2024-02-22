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BBC

حماس: مقاطعة حكومة الاحتلال جلسات محكمة العدل تؤكد استهتارها بالمؤسسات الدولي

05:34 م الخميس 22 فبراير 2024

محكمة العدل الدولية

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مصراوي

علقت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على موقف الصين خلال جلسات استماع محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية لسياسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وقالت "حماس" في بيان لها، "نثمّن الموقف الذي عبّرت عنه جمهورية الصين الشعبية، خلال جلسات الاستماع العلنية التي تعقدها محكمة العدل الدولية، حول التبعات القانونية لسياسات الاحتلال في الأرض الفلسطينية، وتأكيدها على قانونية سعيِ الشعوب المحتلة إلى تقرير مصيرها، بمختلف الوسائل بما فيها المقاومة المسلحة، وضرورة عدم الخلط بين الإرهاب والنضال المسلّح الذي يمارسه الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني.

وثمنت حركة حماس "مواقف الدول المشاركة في الجلسات، والتي أكّدت الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي الذي يمارسه كيان الاحتلال الإرهابي، بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، من مجازر وإبادة في قطاع غزة، وانتهاكات وقتل وتوسيع للاستيطان في الضفة والقدس، والعمل على إحداث تغييرات ديموغرافية في الأرض الفلسطينية، تهدف إلى تهويدها والعبث بهويتها".

ولفتت إلى أن "مقاطعة حكومة الاحتلال الإرهابي لجلسات المحكمة، تؤكّد من جديد، استهتارها بالمؤسسات الدولية، وسياستها إدارة الظهر للقرارات والالتزامات الدولية، وهو ما يتطلّب موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الصهيوني المارق، ولوقف كافة انتهاكاته وجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني".

محكمة العدل الدولية حماس الصين قطاع غزة الاحتلال الصهيوني

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