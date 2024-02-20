نتنياهو ردا على اجتماع مجلس الأمن: لن نرضخ لأي ضغوط قبل تحقيق جميع أهدافنا

مصراوي

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ردا على سؤال بشأن اجتماع مجلس الأمن الدولي، إن حكومته لن ترضخ لأي ضغط قبل تحقيق جميع أهداف الحرب على غزة.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال: "لسنا مستعدين لدفع أي ثمن وخصوصا ثمن الأوهام التي تطلبها حماس منا والتي تعني هزيمتنا".

كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله، إن إعادة الأسرى ليست الشيء الأكثر أهمية ونحن بحاجة إلى تدمير حماس.

كانت صحيفة "إسرائيل هايوم" العبرية نقلت عن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتيريتش، قوله لعائلات الأسرى لدى المقاومة، إنه لا يستطيع أن يعدهم بإعادة الجميع أحياء.

ورفض مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، مشروع القرار الجزائري الذي يدعو لوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة بعد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".