بايدن يشارك في جنازة جنود أمريكيين قتلوا في هجوم الأردن

مصراوي

شارك الرئيس الأمريكي جو بايدن ، في تشييع جثامين الجنود الثلاثة الذين قتلوا في هجوم الأردن قبل عدة أيام، في قاعدة دوفر الجوية.

كما التقى بايدن في قاعدة دوفر الجوية، بعائلات الضباط الثلاثة قبل الطقوس الرسمية التي استمرت 15 دقيقة تقريبًا، والتي تسمى النقل الكريم، والتي أصبحت غير شائعة نسبيًا في السنوات الأخيرة حيث انسحبت الولايات المتحدة من النزاعات في الخارج.

وجنود الاحتياط الثلاثة الذين قتلوا يوم الأحد الماضي من ولاية جورجيا وهم الرقيب وليام جيروم ريفرز (46 عاما)، والجندية كينيدي لادون ساندرز (24 عاما) والجندية بريونا أليكسسوندريا موفيت (23 عاما).

وأدى الهجوم بطائرة مسيرة الذي شنه مسلحون مدعومون من إيران على القاعدة الأمريكية في الأردن، المعروفة باسم البرج 22، إلى مقتل 3 جنود و إصابة أكثر من 40 شخصا.

وتوعد الرئيس الأمريكي برد قاسي على الهجوم الذي تسبب في مقتل الجنود الثلاثة الثلاثاء الماضي، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، باستهداف قصف جوي لمواقع في مدينة دير الزور شرقي سوريا.

وقال المرصد على موقعه الإلكتروني، إن “طائرات مجهولة المصدر استهدفت مواقع في مناطق الحيدرية والشبلي في بادية الميادين التابعة لمحافظة دير الزور شرقي سوري".

قالت وسائل إعلام سورية، إن انفجارين هزا محيط مدينة الميادين شرق دير الزور من جهة البادية، لافتةً إلى أن طائرات مروحية يرجح أنها أميركية حلقت في أجواء مدينة الميادين.

وأشارت، إلى أن "القصف استهدف مواقع تابعة الى جماعات موالية لايران، دون معرفة الخسائر المادية أو البشرية الناجمة عن القصف".