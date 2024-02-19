إعلان

BBC

إسبانيا تعتزم فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف بالضفة

10:51 م الإثنين 19 فبراير 2024

خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إن بلاده ستفرض من جانب واحد عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية، إذا لم تتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن الأمر.

وأضاف وزير الخارجية اليوم الإثنين، أن إسبانيا، التي تنتقد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، ستضغط من أجل الموافقة على مثل هذه العقوبات خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يعقد في بروكسل يوم الاثنين.

وتابع ألباريس خلال مؤتمر صحفي قبل الاجتماع: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستمضي إسبانيا بشكل أحادي في فرض هذه العقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف".

كما عبر وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، في وقت سابق اليوم الإثنين، عن أمله في أن توافق دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع على هذه العقوبات.

وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين اليومية تضاعفت منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وما تلاه من هجوم إسرائيلي على غزة.

خوسيه مانويل ألباريس المستوطنين الإسرائيليين الضفة الغربية

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

أم مكلومة وسر المشوار الأخير.. رحلة البحث عن جثة الطفلة "مي" في رشاح أبوزعبل (صور)
17 مصابًا في تسرب مواد كيميائية بمحل في الدقهلية
قرار عاجل من النيابة ضد المتهمين بقتل الجنرال اليمني في شقة فيصل
مفاجأة ولأول مرة.. أمريكا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة