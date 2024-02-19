ماكرون: انقسام في مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن العملية العسكرية في رفح

مصراوي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يمارس الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن العملية العسكرية في قطاع غزة، مشيرا إلى وجود بوادر انقسام داخل مجلس الحرب الإسرائيلي.

وأضاف ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لومانيته" الفرنسية"، أن هناك انقسام في مجلس الحرب الإسرائيلي، وأشار خلال المكالمة لنتنياهو إلى أن عدد الضحايا غير المقبول بين المدنيين في غزة، والوضع الإنساني المتردي الذي قد يتفاقم في حال شن عملية عسكرية في رفح.

وتابع الرئيس الفرنسي، أن نتنياهو وصف العملية في رفح جنوبي قطاع غزة بأنها شرط لتدمير حماس، وفي رأيه أن الجميع يشارك في الرغبة بتدمير حماس، لكن مسؤولية الديمقراطية هي محاربة الإرهاب مع احترام الحقوق".

وحذر ماكرون من أن الرغبة في إطلاق عملية عسكرية على مدينة رفح، حتى في حالة وجود مسلحو حماس، تعني بالتأكيد وقوع كارثة إنسانية.