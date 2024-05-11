مسؤول عسكري إسرائيلي: دخول رفح هدفه سياسي

مصراوي

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن الرئيس السابق لشعبة عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي جادي شامني، اليوم السبت، إن دخول مدينة رفح جنوبي قطاع غزة هدفه سياسي.

واتهم الرئيس السابق لشعبة عمليات جيش الاحتلال، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته بإرسال الجنود للمعركة لأغراض سياسية، والذي يعتبره شامني تجاوزا للخط الأحمر.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت نقلا عن رئيس الموساد السابق داني يتوم، إنه في حال كان صاحب قرار لأوقف الحرب إذا كان المقابل هو إطلاق سراح الأسرى بغزة.