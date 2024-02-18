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BBC

"مخزية وخطيرة".. نتنياهو يهاجم الرئيس البرازيلي بعد تصريحاته بشأن غزة

04:46 م الأحد 18 فبراير 2024

بنيامين نتنياهو

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مصراوي

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن تصريحات رئيس البرازيل مخزية وخطيرة والأمر يتعلق بالتقليل من شأن المحرقة والمس بالشعب اليهودي، وفق تعبيره.

وزعم نتنياهو أن إسرائيل تقاتل من أجل الدفاع عن نفسها وتأمين مستقبلها حتى النصر الكامل وهي تفعل ذلك مع احترام القانون الدولي.

وكان الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اتهم إسرائيل بارتكاب ما وصفها "إبادة جماعية" ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وشبه أفعالها بمحرقة اليهود إبّان الحرب العالمية الثانية.

وقال لولا للصحفيين في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، حيث يحضر قمة الاتحاد الأفريقي: "ما يحدث في قطاع غزة ليس حرباً بل إبادة جماعية".

وأضاف أن "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي لحظة أخرى في التاريخ"، مستدركاً بالقول: "في الواقع، لقد حدث، عندما قرر هتلر قتل اليهود".

وتعد هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس البرازيلي اليساري بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس منذ اندلاعها في 7 أكتوبر.

نتنياهو الرئيس البرازيلي غزة حكومة الاحتلال الإسرائيلي

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