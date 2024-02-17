إعلام عبري: واشنطن تخيّر إسرائيل بين المساعدات العسكرية وتجميد الاستيطان بالضفة

مصراوي

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم السبت، إن المسؤولين الإسرائيليين في الضفة الغربية، أشاروا إلى أن واشنطن تقايض توريد الذخائر والمساعدات العسكرية إلى جيش الاحتلال بتجميد الاستيطان في الضفة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الولايات المتحدة تخطط لتوريد شحنة "ضخمة" من الأسلحة لإسرائيل، تشمل القنابل والصواعق، لافتة إلى أنه بات من الواضح المقابل الذي ستقدمه إسرائيل.

وتشير "معاريف" إلى أن المسؤولين عن الاستيطان بالضفة يزعمون تجميد أعمال البناء، إذ لم تتم الموافقة على أعمال إنشائية في المنطقة بين "القدس والبحر الأحمر" منذ 6 أشهر.

وبحسب تصريحات مصادر للصحيفة العبرية، فإن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومسؤولي حكومته، اعتقدوا أن بإمكانهم تنفيذ خطط الاستيطان خلال فترة الحرب بسبب انشغال الإدارة الأمريكية عنها، وهو ما قوبل بالرفض من واشنطن.

ووفقا لـ "معاريف"، فإن شحنة الأسلحة الأمريكية التي تبلغ تكلفتها عشرات ملايين الدولارات، تشمل قرابة 1000 قنبلة وذخائر دقيقة التوجيه، مشيرة إلى أن عمليات النقل لا تزال قيد المراجعة الداخلية بالكونجرس.