بلينكن يوضح لنظيره المصري موقفه من اجتياح رفح

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن جدد التأكيد في اتصال مع نظيره المصري سامح شكري على أن واشنطن لا تدعم عملية برية عسكرية كبيرة في رفح جنوب قطاع غزة.

وجدد بلينكن رفض الولايات المتحدة لأي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة.

كان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، قال إن يحيى السنوار هو من خرق وقف إطلاق النار والولايات المتحدة تريد هزيمة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وتقديم السنوار للعدالة.

ويرى مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن ما يجري في غزة إبادة جماعية، مشيرا إلى أن واشنطن تبحث مع إسرائيل عن سبل أفضل لضمان هزيمة حماس في غزة.

وتابع سوليفان، أن بلاده علقت إرسال القنابل الكبيرة لإسرائيل، موضحًا أنه من الخطأ شن عملية عسكرية كبرى في رفح، نظرًا لأن أمن إسرائيل مرتبط بتعاملها مع مصر.

وأكمل مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن الضغوط العسكرية مهمة لكنها ليست كافية لهزيمة حماس بشكل كامل، موضحا أن واشنطن تعمل بشكل مكثف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بشكل دائم في غزة.

وأوضح سوليفان، أن العالم يدعو حركة حماس إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان دولة إسرائيلية آمنة ومستقبل مزدهر للفلسطينيين.