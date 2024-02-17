فيديو يرصد لحظات مرعبة عاشها مواطنون في السعودية بسبب العواصف الشديدة

مصراوي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظات مرعبة عاشها مواطنون في مركز الحسي شمال الرياض، عقب هبوب رياح شديدة تسببت في اقتلاع غرفهم وإلقائها بعيدا.

كان فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة الرياض، رفع مستوى جاهزية الفرق الإسعافية العاملة مع إمكانية استدعاء الفرق الإسعافية الإضافية، وفق ما يتطلبه الموقف تحسبًا لأي طارئ والتأكد من تزودها بالوقود وكافة التجهيزات الضرورية، وذلك نظرا للتقلبات الجوية المتوقعة على منطقة الرياض.

ودعا الهلال الأحمر المواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول والالتزام بقواعد السلامة المرورية، ومنها عدم السرعة الزائدة أثناء القيادة تجنبًا للانزلاقات، والابتعاد عن مواقع تجمع المياه.