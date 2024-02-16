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BBC

أول تعليق من البيت الأبيض على أنباء سرقة مساعدات الأمم المتحدة في غزة

07:56 م الجمعة 16 فبراير 2024

مساعدات الأمم المتحدة في غزة أرشيفية

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القاهرة- مصراوي

علق البيت الأبيض على الأنباء التي تم تداولها بشأن سرقة مساعدات الأمم المتحدة في غزة.

وقال مبعوث البيت الأبيض ديفيد ساترفيلد اليوم الجمعة، إن سرقة مساعدات الأمم المتحدة في غزة أو تحويل وجهتها أمر غير صحيح.

وتابع مبعوث البيت الأبيض ديفيد ساترفيلد: "لم يقدم لنا أي مسؤول أدلة على تحويل أو سرقة مساعدات الأمم المتحدة".

وأكد مبعوث البيت الأبيض ديفيد ساترفيلد: "الرئيس الأمريكي جو بايدن يرى أن منع حماس من الظهور منتصرة مهم لإسرائيل وللمنطقة ولنا".

وفي وقت سابق، قال مصدر مسؤول في هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة، إن ما جرى قبل قليل في معبر رفح لم يتم اقتحامه كما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكد المصدر مساء الجمعة، أن مجموعة من المواطنين النازحين بجوار معبر رفح البري الذي يقع شرقي محافظة رفح جنوبي القطاع، أشعلوا إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر.

وبين أن النازحين بعد إشعالهم إطارات السيارات، فتحوا بوابة المعبر واعتدوا على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت في طريقها للقطاع.

وأشار المصدر، إلى أنه تم إرسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميداني وتأمين شاحنات المساعدات.

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