مجلس الأمن الروسي: الغرب يخطط لزعزعة الاستقرار في آسيا الوسطى

موسكو- (د ب أ)

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الجمعة، إن الغرب يخطط لخلق مصدر رئيسي لعدم الاستقرار في آسيا الوسطى.

وفي حديثه في العاصمة القيرغيزية بيشكيك خلال اجتماع لأمناء مجالس الأمن حول القضايا الأفغانية، قال باتروشيف "إن الغرب، من أجل الحفاظ على هيمنته، يعيث فساداً في مناطق مختلفة من العالم"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشار سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى أن "الخطط تهدف إلى خلق مصدر كبير لعدم الاستقرار في آسيا الوسطى".

وأضاف باتروشيف، خلال الاجتماع: " نرى أيضاً، مساعي الغربيين لزعزعة الوضع في جنوب القوقاز، وكذلك عرقلة التسوية الأرمينية-الأذربيجانية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع في هذه المناطق".

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 10 فبراير الجاري، بأن "الدبلوماسية الوطنية موجهة نحو المساهمة بكل طريقة ممكنة في تعزيز الأغلبية العالمية: دول آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، من أجل بناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب يقوم على مبادئ المساواة الحقيقية والاحترام المتبادل، ومبادئ القانون الدولي المعترف بها".