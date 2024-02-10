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حماس: حصار الاحتلال لمجمع ناصر الطبي بخان يونس جريمة حرب

03:41 م السبت 10 فبراير 2024

مجمع ناصر الطبي - أرشيفية

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مصراوي

علقت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، على حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس.

وقالت حركة "حماس" إن حصار الاحتلال لمجمع ناصر الطبي بخان يونس، ونشر القناصة حوله، واستهداف المرضى والطواقم الطبية، يعد جريمة حرب مستمرة بحق ما تبقى من القطاع الطبي الذي تعرض لتدمير وحشي ممنهج منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وحذرت "حماس" من استمرار الاحتلال في انتهاكه للمرافق الصحية المحميّة بموجب القانون الدولي، وندعو منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل لحماية المستشفى ومرافقه، من الاستهداف الممنهج، وإرسال الفرق الطبية للاطلاع على أوضاع المستشفى الكارثية، ولتكون شاهداً على ما يقترفه جيش الاحتلال النازي بحق المرضى والكوادر الطبية والنازحين العزّل.

مجمع ناصر الطبي جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس خان يونس قطاع غزة منظمة الصحة العالمية

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