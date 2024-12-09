بعد إطلاق صواريخ ضدها.. إسرائيل تدرس شن هجوم على اليمن

(مصراوي)

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تدرس إمكانية شن هجوم واسع ضد جماعة الحوثي في اليمن، وذلك بعد إطلاق صاروخين باليستيين باتجاهها خلال اليومين الماضيين.

ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن الجيش الإسرائيلي يقوم بتقييم الخيارات العسكرية في هذا الصدد.

وأضافت الهيئة أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تلاحظ انخفاضًا في الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة في العراق خلال الأسبوع الماضي، بينما تواصل جماعة الحوثي إطلاق صواريخ على إسرائيل.

ويعتبر المسؤولون الإسرائيليون، بحسب الهيئة العبرية، أن هذه الهجمات تمثل تهديدًا مستمرًا يستدعي الرد بعمل عسكري قوي لبعث رسالة "أكثر إيلاماً" للحوثيين.

وفي سياق متصل، أفادت الهيئة بأن الهجوم الذي وقع في تل أبيب في يوليو الماضي وأسفر عن مقتل إسرائيلي كان قد نُفذ بواسطة طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن.