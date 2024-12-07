مسؤول روسي: الرئيس الأسد في خطر كبير

وكالات

قالت وكالة "بلومبيرج" نقلا عن سيرجي ماركوف، المستشار السياسي المقرب من الكرملين، إن الرئيس الأسد في خطر كبير.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، اليوم السبت، قولهم إن هناك محاولة أخيرة للرئيس السوري بشار الأسد للبقاء بالحكم عبر مبادرات غير مباشرة مع واشنطن والرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وأشارت المصادر، إلى أن الأسد مستعد لاتفاق يتيح له التمسك بالمناطق الباقية تحت سيطرته أو ضمان خروجه الآمن، لافتين إلى أنه يقترح سن دستور جديد وإجراء محادثات مع المعارضة السياسية.

وأوضح مصدر مطلع، أنه من المحتمل أن يكون الأسد في العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت المصادر أن بعض المليشيات العراقية المدعومة من طهران عادت إلى بلادها بعد تنازل النظام عن دير الزور.