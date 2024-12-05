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تركيا: لن نتهاون مع منظمات إرهابية تحاول الاستفادة من حالة عدم الاستقرار في سوريا

08:05 م الخميس 05 ديسمبر 2024

تركيا

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وكالات

قال مجلس الأمن القومي التركي في بيان، اليوم الخميس، إن التطورات في سوريا أظهرت مرة أخرى ضرورة التوصل إلى تسوية بين النظام والمعارضة.

وأشار مجلس الأمن القومي التركي، أن أنقرة دعمت باستمرار وحدة الأراضي السورية ومستعدة لتقديم كل ما يلزم بهذا الشأن، مشددا على أن تركيا لن تتهاون مع منظمات إرهابية تحاول الاستفادة من حالة عدم الاستقرار في سوريا.

وأكد مجلس الأمن القومي التركي، أنه سيتم القضاء على جميع أنواع المخاطر التي تهدد الأمن القومي لتركيا وشعبها.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الرئاسة التركية في بيان، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن مرحلة جديدة تتم إدارتها بهدوء في سوريا.

وأشارت الرئاسة التركية، إلى أن أردوغان أبلغ جوتيريش أن دمشق بحاجة للتواصل سريعا مع الشعب السوري من أجل حل سياسي شامل، مشددا على أن أكبر أماني تركيا هي ألا تشهد سوريا مزيدا من عدم الاستقرار وألا تتكبد خسائر في صفوف المدنيين.

مجلس الأمن القومي التركي سوريا تركيا رجب طيب أردوغان
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