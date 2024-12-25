وسط زيادة الطلب على الكهرباء.. اليابان تعتزم مضاعفة إنتاج الطاقة النووية

طوكيو - (أ ب)

أيدت لجنة فوضتها الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، بصورة كبيرة سياسة الطاقة الجديدة للبلاد للسنوات القليلة المقبلة.

وتتضمن هذه السياسة تعزيز مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى نصف احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول 2040، مع مضاعفة إنتاج الطاقة النووية، وسط زيادة الطلب على الطاقة في عصر الذكاء الاصطناعي، وفي نفس الوقت مساعي تحقيق أهداف التخلص من الكربون.

وقدمت وزارة الصناعة مشروع خطة للتنقيح النهائي من قبل اللجنة المؤلفة من 16 عضوا، معظمهم من الشركات والأكاديميين، ومنظمات مدنية مناصرة لاستخدام الطاقة النووية.

وتدعو الخطة إلى مضاعفة استخدام الطاقة النووية وإلغاء سياسة التخلص التدريجي من الطاقة النووية التي تم تبنيها بعد أزمة الانهيار في محطة طاقة فوكوشيما في عام 2011.

ومن المتوقع أن تحظى الخطة بموافقة مجلس الوزراء بحلول مارس، بعد مشاورات، ثم تحل محل سياسة الطاقة الحالية التي ترجع إلى عام 2021.

ويشير المقترح الجديد إلى أن الطاقة النووية يجب أن توفر 20% من إمداد الطاقة في اليابان بحلول 2040، بزيادة من 8.5% العام السابق.