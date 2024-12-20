البث العبرية: طلب الاحتلال بإبعاد الأسرى الفلسطينيين خارج الضفة عقبة أمام المفاوضات

وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع، أن إسرائيل تطلب إبعاد الأسرى الفلسطينيين خارج الضفة الغربية لعدم ظهورهم كمنتصرين، مما قد يسبب ضررًا سياسيًا للحكومة.

وأضاف المصدر أن الطلب الإسرائيلي بإبعاد الأسرى يشكل عقبة أمام المفاوضات.

وأشار المصدر إلى أن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى تسير في الاتجاه الصحيح بعد زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (السي آي إيه) إلى دولة قطر.

وذكرت الهيئة أن نقاط الخلاف التي تعرقل صفقة التبادل تتعلق بعدد الأسرى المفرج عنهم في المرحلة الأولى، والمواقع التي سينسحب منها الجيش، بالإضافة إلى موعد إنهاء الحرب.