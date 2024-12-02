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الحرس الثوري الإيراني: الجيش السوري وجبهة المقاومة سيردان على الاعتداءات بسوريا

03:19 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

الحرس الثوري الإيراني

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(مصراوي)

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، محمد علي نائيني، اليوم الاثنين، إن الجيش السوري وجبهة المقاومة سيردان بحسم وقوة على الأعمال الإسرائيلية في سوريا.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني، أن إسرائيل تظن أنه ستعوض خسائرها في لبنان وغزة عبر إشغال المقاومة في سوريا، مضيفًا أن هدف المسلحين في سوريا مواجهة محور المقاومة وإضعاف سوريا كأحد أهم أطرافه.

وتابع علي نائيني، أن الجماعات الإرهابية في سوريا ليست معارضة بل مرتزقة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني، أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها بالقضاء على حزب الله سياسيا أو نزع سلاحه، مضيفًا أن إسرائيل "أُجبرت على الاستسلام أمام عمليات حزب الله الناجحة والمتواصلة".

الحرس الثوري الإيراني محمد علي نائيني الجيش السوري سوريا إسرائيل
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